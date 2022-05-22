ЗСУ знову зруйнували понтонну переправу російських окупантів через Сіверський Донець.

Про це повідомили в пресслужбі МВСУ.

"Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст, вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників - і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній і знаходився", - розповіли в міністерстві.

Ворожі танки, БМП і піхота намагалися втекти, однак завдяки БпЛА прикордонників їх вдалося знайти і ліквідувати. У результаті загарбники втратити кількадесят своїх військових, а також декілька одиниць техніки.

Нагадаємо, за даними американського Інституту дослідження війни, під час спроби форсувати річку Сіверський Донець армія РФ втратила 485 з 550 військових 74 мотострілецької бригади. Також під час цієї масштабної спроби переправи, що відбулася 11 травня, пошкоджено понад 80 одиниць російської техніки.