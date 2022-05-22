На Чернігівщині росіяни зробили живий щит з 350 жителів, яких утримували в підвалі школи, - прокуратура

У с. Ягідне на Чернігівщині під час російської окупації загарбники з 350 жителів сформували живий щит. Людей утримували в підвалі місцевої школи.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської обласної прокуратури.

Прокурори області спільно з експертами МКС продовжили фіксувати воєнні злочини Росії на території Чернігівщини. До реєстру внесли і цей злочин військових країни-агресора.

"Попередньо встановлено, що з 3 по 31 березня 2022 року в підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували мирних мешканців. У приміщенні площею 197 м кв. майже місяць перебувало понад 350 місцевих, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки", - розповіли в прокуратурі.

Жителів використовували як живий щит, оскільки у приміщенні навчального закладу окупанти організували "штаб".

Фото: Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

"Через нелюдські умови утримання - відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води - померли 10 людей похилого віку", - додали в пресслужбі Чернігівської облпрокуратури.

Сімох жителів Ягідного загарбники розстріляли. У населеному пункті, який налічує 180 будинків, знищили 16, 148 було пошкоджено.

Фото: Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

"Як свідчать очевидці, під час окупації російські військові грабували будинки мешканців села. Викрадено пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники та інші цінні речі", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, у квітні "Український свідок" опублікував відео, в якому розповів подробиці окупації Ягідного на Чернігівщині.