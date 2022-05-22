"Виявилося, що відновлювати там нічого і нічим".

Російський контингент, який дислокується в Придністровському регіоні Молдови, отримав завдання відновити в Тирасполі військовий аеродром і техніку.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Але здається, що за багато років перебування в Придністров'ї все, що зробили російські війська - це пропили всі залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами, усі запасні частини були в наявності", - відзначив Марченко.

Він зауважив, що плани росіян загострити ситуацію в регіоні "були зруйновані через звичайну корупцію та халатність місцевих начальників".

Нагадаємо, днями президентка Молдови закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я.

В інтервʼю італійському каналу Rai1 Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ може атакувати Україну із сепаратистського регіону Молдови.