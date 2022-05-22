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Російська ракета влучила в річку на Дніпропетровщині

Окупанти обстріляли Павлоградський район.

Російська ракета влучила в річку на Дніпропетровщині
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

22 травня Росія знову обстріляла Дніпропетровщину. Цього разу ракета влучила в річку Самара.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали “денацифікацію” української риби", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, вночі 20 травня російські військові двічі обстріляли село Велика Костромка в Дніпропетровській області. Постраждалих унаслідок обстрілів не було. А вночі 15 травня ворог обстріляв Широківську громаду з "Ураганів".

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