Російська ракета влучила в річку на Дніпропетровщині

22 травня Росія знову обстріляла Дніпропетровщину. Цього разу ракета влучила в річку Самара.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали “денацифікацію” української риби", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, вночі 20 травня російські військові двічі обстріляли село Велика Костромка в Дніпропетровській області. Постраждалих унаслідок обстрілів не було. А вночі 15 травня ворог обстріляв Широківську громаду з "Ураганів".