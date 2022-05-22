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Військові РФ обстріляли Миколаївщину: поранені дев'ятеро людей

Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.

Військові РФ обстріляли Миколаївщину: поранені дев'ятеро людей
Окупанти обстріляли Миколаївщину
Фото: Facebook Оперативного командування "Південь".

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Минулої доби гатили по Березнегуватській та Широківській громадах і Миколаєву. 

Про це повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. 

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", – написала вона. 

Згідно з повідомленням, поранені доставлені в медичні заклади й отримують необхідну допомогу. Станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївської області перебуває 151 громадянин. Усі вони постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. 

Нагадаємо, 20 травня росіяни обстріляли із РСЗВ "Смерч" передмістя Миколаєва. Руйнувань, постраждалих і жертв немає. 

До слова, у Миколаєві комунальні служби демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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