Військові РФ обстріляли Миколаївщину: поранені дев'ятеро людей

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Минулої доби гатили по Березнегуватській та Широківській громадах і Миколаєву.

Про це повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", – написала вона.

Згідно з повідомленням, поранені доставлені в медичні заклади й отримують необхідну допомогу. Станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївської області перебуває 151 громадянин. Усі вони постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Нагадаємо, 20 травня росіяни обстріляли із РСЗВ "Смерч" передмістя Миколаєва. Руйнувань, постраждалих і жертв немає.

До слова, у Миколаєві комунальні служби демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.