Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості, – що сказав президент Польщі під час виступу у Верховній Раді

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав основні тези у промові президента Польщі, з якою Анджей Дуда виступив сьогодні у ВР.
Про це ЦСКІБ повідомив у Telegram.
Під час виступу у ВР Анджей Дуда сказав:
- "Польський народ дякує вам за ваш спротив, відвагу та захист Батьківщини".
- "Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ".
- "Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу".
- "Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні".
Нагадаємо, сьогодні президенти України та Польщі виступили в парламенті.
До слова, Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в Україні.