Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості, – що сказав президент Польщі під час виступу у Верховній Раді

Анджей Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виголосив промову у Верховній Раді.

Анджей Дуда і Володимир Зеленський у ВР 22 травня

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав основні тези у промові президента Польщі, з якою Анджей Дуда виступив сьогодні у ВР.

Про це ЦСКІБ повідомив у Telegram.

Під час виступу у ВР Анджей Дуда сказав:

"Польський народ дякує вам за ваш спротив, відвагу та захист Батьківщини".

"Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ".

"Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу".

"Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні".

Нагадаємо, сьогодні президенти України та Польщі виступили в парламенті.

До слова, Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в Україні.