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Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості, – що сказав президент Польщі під час виступу у Верховній Раді

Анджей Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виголосив промову у Верховній Раді.

Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості, – що сказав президент Польщі під час виступу у Верховній Раді
Анджей Дуда і Володимир Зеленський у ВР 22 травня
Фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав основні тези у промові президента Польщі, з якою Анджей Дуда виступив сьогодні у ВР. 

Про це ЦСКІБ повідомив у Telegram.

Під час виступу у ВР Анджей Дуда сказав: 

  • "Польський народ дякує вам за ваш спротив, відвагу та захист Батьківщини".
  • "Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ".
  • "Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу".
  • "Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні".

Нагадаємо, сьогодні президенти України та Польщі виступили в парламенті

До слова, Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в Україні.

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