​Зеленський: "Якщо світ не допоможе Україні розблокувати порти, слідом за енергетичною кризою буде продовольча"

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти Україні розблокувати морські порти, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, і з нею зіткнеться набагато більше країн.

Про це він заявив ЗМІ після переговорів з прем’єрміністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.

"Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Російська Федерація заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.

"Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

Росія заявляла, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських морських портів. Однак, в Офісі президента України заявили, що це - прямий шантаж.