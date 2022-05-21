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Зеленський очікує надання Україні американських MLRS після зустрічі "Рамштайн-2"

"Завдяки ним Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію".

Зеленський очікує надання Україні американських MLRS після зустрічі "Рамштайн-2"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський очікує, що результатом другої зустрічі країн-партнерів на авіабазі "Рамштайн", запланованої на 23 травня в онлайн-форматі, буде надання Україні необхідної зброї для захисту своїх територій від російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS (американська реактивна система залпового вогню). У мене немає секретів, ми звертаємося до всіх країн – від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе перехопити ініціативу та звільняти свою територію", – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ за результатами переговорів з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Тим країнам, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що наша держава піде в наступ на РФ, Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

"Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн (озброєння, - ред.) просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS", – наголосив президент.

За його словами, українській стороні відомо, що РФ на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні озброєння. Зеленський закликав країни не боятися та об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Росія.

Нагадаємо, M270 MLRS – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі, призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов, застосовується для ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях до 120 км, площа ураження до 25 га.

Наприкінці квітня американська реактивна система залпового вогню M270 MLRS вперше "попрацювала" по окупантах на Донеччині.

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