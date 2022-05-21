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Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей

Чернігівщину обстріляли з мінометів, а Сумщину – ще з "градів".

Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ілюстративне фото
Фото: wikipedia

Російські війська 21 травня обстріляли територію між Харківською та Сумської областями, а також прикордонну зону Чернігівщини.

По населеному пункту між Харківщиною і Сумською областю ракетного удару завдали з вертольота, повідомили в Telegram МВС України. 

"Крім того, пообіді, з території росії Сумщину обстріляли з «градів». Нараховано біля півтора десятка пострілів", – зазначили правоохоронці.

Також зафіксовано мінометні обстріли в напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.

Нагадаємо, Сумську область за сьогодні обстрілювали декілька разів. Чернігівську область обстріляли зі 120-мм мінометів. У Вінницькій області сили ППО збили ворожу ракету. 

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