Росіяни з систем залпового вогню стріляли по Сумському району

Російські військові в суботу, 21 травня, знову обстрілювали Сумську область.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Ситуація з обстрілами на 15:30. Близько 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільського товариства. Також більше години ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району. Всі подробиці згодом", - написав він.
Нагадаємо, що вранці 21 травня російські війська обстріляли Сумщину з території РФ. На щастя, обійшлося без втрат.
Також російські окупанти у суботу, 21 травня, обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.