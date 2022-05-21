Росіяни з систем залпового вогню стріляли по Сумському району

Це вже не перший обстріл області за добу.

Російські військові в суботу, 21 травня, знову обстрілювали Сумську область.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ситуація з обстрілами на 15:30. Близько 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільського товариства. Також більше години ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району. Всі подробиці згодом", - написав він.

Нагадаємо, що вранці 21 травня російські війська обстріляли Сумщину з території РФ. На щастя, обійшлося без втрат.

Також російські окупанти у суботу, 21 травня, обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.