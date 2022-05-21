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У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ, попри Угорщину

Віцепрезидентка ЄП Барлі Барлі звинуватила главу угорського уряду в тому, що він використовує цю суперечку для своїх "політичних ігор".

У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ, попри Угорщину
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго проти Росії без участі Угорщини.

Про це вона заявила в інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk, передає Deutsche Welle.

Барлі назвала вимогу Будапешта про мільярдну допомогу "майже нахабною" з огляду на те, що "усі знають, куди підуть гроші".

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа". Барлі звинуватила главу угорського уряду в тому, що він використовує суперечку навколо нафтового ембарго для своїх "політичних ігор", щоб направити додаткові гроші до своєї країни.

"Орбан насамперед дбає про те, щоб гроші текли каналами його "сім'ї та кланів", - зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

Нагадаємо, ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії за її військове вторгнення в Україну затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава – з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги

США також заявили, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

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