Литва з 22 травня стане повністю незалежною від енергоносіїв з Росії

Країна не імпортуватиме з РФ ні електрику, ні нафту, ні газ.

Литва від 22 травня припиняє купувати російську електроенергію. Таким чином країна стане повністю енергетично незалежною від Росії: не буде імпортувати з РФ ні електрику, ні нафту, ні газ.

Про це з посиланням на Міністерство енергетики Литви повідомляє видання Delfi.

Електроенергія залишалася єдиним енергоресурсом, який країна імпортувала з Росії. Втім, тепер литовський оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії – групи Inter RAO.

"Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, оскільки ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", – сказав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Він наголосив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці країна планує покрити за рахунок місцевої зеленої енергетики та імпорту з інших країн ЄС через наявні з'єднання зі Швецією, Латвією та Польщею.

Зазначається, що потреби Литви в газі забезпечуються через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, куди той надходить зі США, а єдиний нафтопереробний завод Orlen Lietuva з весни 2022 року відмовився від російської сировини.