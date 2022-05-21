Макрон затвердив склад нового уряду Франції

Свої посади зберегли міністри економіки, внутрішніх справ та юстиції.

Президент Франції Еммануель Макрон затвердив склад нового уряду, який сформували за поданням прем’єр-міністра Елізабет Борн.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Єлисейський палац.

Свої посади зберегли міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Брюно Ле Мер, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін та міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті.

Посаду міністра Європи та закордонних справ обійняла Катрін Колонна.

Амелі де Моншален стала міністром екологічних трансформацій та територіальної єдності, а міністром у справах збройних сил – Себастьєн Лекорну.

Бріжіт Бургіньйон обійняла посаду міністра охорони здоров'я та профілактики, Сільві Ретайо – міністра вищої освіти та досліджень.

Міністром з питань енергетичних трансформацій стала Аньєс Паньє-Рунашер, міністром культури – Ріма Абдул-Малак.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції виграв Емманюель Макрон, який переміг свого противника з ультраправого проросійського табору Марін Ле Пен – 58,6% голосів проти 41,4%.