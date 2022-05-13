Наступний прем’єр Франції буде “лівим”?

Не встигли французи інавгурувати нового-старого президента Макрона , як в спину їм вже дихають парламентські вибори, перший тур яких відбудеться 12 червня. Голосування на президентських перегонах у квітні показало явне посилення радикально лівих і крайньоправих настроїв у країні. Натомість традиційні для Франції партії, соціалісти і консерватори (“Республіканці”), зазнали історичної нищівної поразки (1,75% у Анн Ідальго і 4,78% — у Валері Пекрес відповідно). Балом заправляють вождь лівих Жан-Люк Меланшон і лідерка правих Марін Ле Пен. Обидві політичні сили мріють про одне — позбавити Макрона парламентської більшості.

Французькі соціалісти продали душу Меланшону

“Оберіть мене прем’єр-міністром”, закликав радикально лівий Меланшон своїх виборців на наступний день після президентських перегонів. Кандидат не вийшов у другий тур, але посів почесне третє місце з 22% голосів і зовсім невеликим відривом від Ле Пен. Заклик політика символічний, адже прем’єра у Франції призначає президент. Однак, якщо після парламентських виборів країна прокинеться з “лівою” більшістю, Макрон муситиме рахуватися з розстановкою сил при виборі голови уряду попри особисту антипатію до Меланшона.

Фото: EPA/UPG Жан-Люк Меланшон виступає перед прихильниками після першого туру президентських виборів, Париж, 10 квітня 2022 р.

Меланшон виступає з позиції сили, однак трохи недобирає. Одна справа — харизма політика на президентських перегонах, зовсім інша — закріплена на місцях по всій країні присутність представників його партії “Нескорені”. Для комфортного існування в Національній асамблеї лівим радикалам потрібна коаліція. Саме тому останні три тижні у політичному житті Франції пройшли під знаменем створення нового союзу.

Якщо доєднання до лав Меланшона французьких комуністів нікого не здивувало, то от згода “зелених” стала справжнім переворотом. Для повної картини Меланшону не вистачало лише соціалістів. На те, щоб вмовити (колишніх) велетнів французької політики пішов не один день. Традиційна ліва сила відчула себе загнаною у кут: зберегти своє право на життя завдяки союзу з радикальним Меланшоном або ж змиритися з крахом і зникнути з політичної арени? Партія зі скрипом обрала перше.

Чим же так погана співпраця з “Нескореними”? До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Жан-Люк Меланшон відрізнявся своїми відверто проросійськими поглядами і не пропускав нагоди наполягти на необхідності “діалогу з Росією”. Під тиском суспільної думку його позиція змінилася після 24 лютого, однак на цьому контроверсійні заяви не скінчилися. Політик вважає, що Франція має вийти з НАТО, цієї “нікчемної організації”, а також з низки європейських угод.

Неможливий реванш Ле Пен

Лідерка Національного зібрання, яка вдруге вийшла у другий тур президентських виборів, але так і не змогла сісти в президентське крісло, прагне реваншу. Щоправда, у випадку Марін Ле Пен про об’єднання з іншими партіями не йдеться. Єдиним потенційним союзником міг би стати крайній правий політик Ерік Земмур, але Ле Пен не може пробачити, як той безцеремонно переманив у свою команду низку депутатів Національного фронту під час президентських перегонів. У французьких медіа ширилися чутки, що сам Земмур просився до лав Ле Пен на парламентські, але та закрила перед його носом двері. Фігурально чи реально, журналісти не вточнюють.

Фото: EPA/UPG Ерік Земмур та Марін Ле Пен після зустрічі кандидатів у президенти Франції у Парижі, 28 лютого 2022 р.

Наразі сила Марін Ле Пен має лише 7 місць у парламенті з 577. Цього недостатньо навіть для того, щоб створити парламентську групу (потрібно 15), однак лідерка крайньоправих націлена посилити свої позиції. Активна кампанія у французьких регіонах, нові обличчя у лавах партії, поміркованіша риторика, — соцопитування пророкують Національному зібранню 30-40 крісел.

Тим часом французькі “Республіканці” зализують рани, але теж вступають у бій. Після нищівного результату Валері Пекрес на президентських виборах (4,78%), кілька депутатів залишили партію і перейшли до політичної сили Макрона. Безпрограшна ставка, адже за усіма прогнозами саме партія президента знову здобуде більшість в Національній Асамблеї.

Макрон формує новий уряд

Як того прагнуть традиції французького політичного життя, після президентських виборів, новий (або обраний на другий термін) президент має призначити нового прем’єра, який своєю чергою запропонує узгоджений президентом новий уряд. Емманюель Макрон вирішив діяти наввипередки і пообіцяв, що новий очільник кабінету міністрів буде “лівої” політичної культури. Таким чином глава Республіки хоче показати виборцям Меланшона, що їхні настрої не будуть проігноровані. Кілька джерел подейкують навіть про те, що Макрон прагне бачити у кріслі прем’єра жінку. Востаннє жінка обіймала цю посаду у далекому 1991 році.

У середу члени президентської більшості зібралися на традиційному з’їзді, який дав відлік кампанії парламентських перегонів. “Вперед, Республіко!” змінила свою назву на “Відродження” і поповнилася новими обличчями. Сумнівів мало, як і в 2017 році, Макрон має отримати слухняну Національну асамблею.

Фото: EPA/UPG

Потенційна перемога “Відродження” у Франції — гарна новина для України, адже з початку війни президентська більшість тримає єдину лінію — безапеляційна підтримка нашої держави. Підтримка ця, щоправда, носить не більш ніж символічний характер, адже рішення про надання зброї або гуманітарної допомоги затверджує безпосередньо сам президент. Натомість, коли розмови про вступ України до ЄС наберуть більш конкретного характеру (перспектива, про яку вже починає говорити навіть сам Макрон), підтримка французької Національної асамблеї стане вкрай важливою, і у цей момент позиція “Відродження” може зіграти свою ключову роль.