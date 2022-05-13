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Речник Пентагону закликав Сенат проголосувати за додаткову допомогу Україні до 19 травня

Якщо рашення не буде ухвалене, це почне впливати на здатність США безперебійно надавати військову допомогу. 

Речник Пентагону закликав Сенат проголосувати за додаткову допомогу Україні до 19 травня
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Якщо Конгрес не ухвалить рішення про надання допомогу Україні в розмірі 39,8 мільярда доларів до 19 травня, це почне впливати на здатність США безперебійно надавати військову допомогу. 

Про це казав речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні, повідомляє CNN.

«До 19 травня це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу, – зазначив він. – Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік допомоги Україні. Тому ми продовжуємо закликати Сенат діяти якомога швидше».

Кірбі додав, що у програмі Presidential Drawdown Authority, за якою США постачають озброєння Україні, залишилося близько 100 мільйонів доларів

Нагадаємо, цього тижня Палата представників ухвалила законопроект про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 39,8 мільярда доларів

Однак Сенат США не зміг за нього проголосувати після того, як сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував його ухвалення.

У заяві в понеділок президент Байден сказав, що потреба у додатковій допомозі Україні є невідкладною, оскільки раніше затверджене фінансування майже вичерпано. «Я закликаю Конгрес негайно ухвалити український законопроект про додаткове фінансування та передати його на мій стіл упродовж наступних кількох днів», – сказав він. 

Невідкладно проголосувати пакет допомоги закликали також міністр оборони США Ллойд Остін та Держсекретар США Ентоні Блінкен

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