Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСвіт

Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні

Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні.

Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні
Фото: 1lurer.am

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого, йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

Наголошується, що під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та "наголосив на важливості збереження ліній зв'язку".

У російському Міноборони своєю чергою повідомляють, що "обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

Там наголошують, що "розмова відбулася з ініціативи американської сторони".

Нагадаємо, під час попередньої розмови, 18 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін застеріг главу міноборони РФ Сергія Шойгу від посилення силового напруження навколо України та закликав Росію відвести війська від українського кордону до місць постійної дислокації.

Перед тим Остін заявляв, що Російська Федерація збільшила кількість військ та озброєння біля кордону з Україною. Він додав, що сам нещодавно сам був солдатом і знає, що такі дії не роблять без причини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також