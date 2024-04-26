Помер полковник поліції Олександр Іванов, поранений в ніч на 4 квітня під час атаки “шахедів” на Харків

Олександр Іванов переніс декілька операцій, але його серце не витримало.

Сьогодні, 26 квітня, о 18:47 помер полковник поліції Олександр Іванов. Він був поранений 4 квітня, коли Харків атакували шість БпЛА Shahed.

Про це повідомив голова поліції Харківської області Володимир Тимошко.

“Олександр з колегами відразу прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки варварського удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста”, - написав Тимошко.

За 40 хвилин окупанти вдарили повторно, внаслідок цього загинули троє рятувальників, а Олександр Іванов отримав тяжкі поранення.

З того часу полковник поліції лікувався, переніс декілька операцій, але його серце не витримало.