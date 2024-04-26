Зеленський на засіданні "Рамштайну" озвучив пріоритети для успіху України у війні

Президент також відзначив потенціал України у виробництві дронів і систем РЕБ, але є потреба у фінансуванні.

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 26 квітня виступив Президент Володимир Зеленський.

Як передає "Європейська правда", глава держави озвучив пріоритети для успіху України у війні з Росією.

Зеленський сказав, що "хоча за ті пів року, поки ми чекали на рішення про американську допомогу, російська армія зуміла перехопити ініціативу на полі бою, ми все ще можемо не тільки стабілізувати фронт, але й просуватися, досягаючи цілей України у війні".

Серед пріоритетів:

далекобійна зброя, аби "жоден куток окупованої території не був безпечним місцем для окупанта";

системи протиповітряної оборони, щонайменше сім одиниць;

артилерія і снаряди;

виробництво зброї як у країнах-партнерах, так і у спільних проєктах.

"Цього року російські літаки застосували проти України вже понад 9000 керованих авіабомб. Нам потрібні спроможності, щоб збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордону. Це можливо. Так само, як можливо захистити українські міста від російських ракет. Нам терміново потрібні системи Patriot і ракети до них", – наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що наразі Україна має потенціал для виробництва, зокрема, дронів і системи радіоелектронної боротьби, але він перевищує фінансові спроможності країни.