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На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, є постраждалі

Це вже третя атака з дрона на цивільне авто.

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, є постраждалі
Фото: Wikimapia

У Херсонській області на Нововоронцовській трасі росіяни атакували з дрона цивільну автівку. Поранення отримали 60-річний чоловік та 64-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За два дні російські війська атакували третю цивільні автівку з дрона на Херсонщині.

На Нововоронцовській трасі внаслідок скидання вибухового предмета на автомобіль постраждали двоє людей.

60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили у лікарню. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують.

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