На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, є постраждалі

У Херсонській області на Нововоронцовській трасі росіяни атакували з дрона цивільну автівку. Поранення отримали 60-річний чоловік та 64-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
За два дні російські війська атакували третю цивільні автівку з дрона на Херсонщині.
На Нововоронцовській трасі внаслідок скидання вибухового предмета на автомобіль постраждали двоє людей.
60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили у лікарню. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують.
- На Харківщині окупанти атакували з дрона автівку місцевих волонтерів.