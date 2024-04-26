На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, є постраждалі

Це вже третя атака з дрона на цивільне авто.

У Херсонській області на Нововоронцовській трасі росіяни атакували з дрона цивільну автівку. Поранення отримали 60-річний чоловік та 64-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За два дні російські війська атакували третю цивільні автівку з дрона на Херсонщині.

На Нововоронцовській трасі внаслідок скидання вибухового предмета на автомобіль постраждали двоє людей.

60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили у лікарню. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують.