КМДА оголосила про термінову евакуацію двох лікарень

У Києві терміново розпочинають евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

КМДА пояснила, що пішла на цей крок, бо "в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах" і що "нібито в цих лікарнях перебувають військові".

"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - додали в КМДА.

Влада Києва звернулася до Служби безпеки і Міністерства охорони здоров'я по допомогу й поінформувала про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.