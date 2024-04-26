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У декількох регіонах України затримали “чорних зброярів”

Вони намагались продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку.

У декількох регіонах України затримали “чорних зброярів”
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській та Житомирській областях, повідомляє пресслужба СБУ.  У результаті комплексних заходів затримано торговців трофейним озброєнням, яке нелегально вивозили з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту. Серед вилученого у фігурантів – російські протитанкові гранатомети, автомати Калашникова та вибухівка. Так, на Полтавщині нейтралізовано злочинне угруповання, яке намагалось продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю. Щоб знайти покупців, фігуранти використовували особисті зв’язки серед криміналітету. Співробітники СБУ затримали організатора і двох учасників банди на спробі збуту бойових засобів ураження. В Одеській області повідомлено про підозру місцевому жителю, який хотів продати понад пів кілограма пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Крім того, він намагався реалізувати дві бойові гранати і майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки. На Житомирщині викрито ще трьох торгівців зброєю. Зловмисники пропонували своїм клієнтам цілий арсенал трофейних засобів ураження. Під час обшуків у фігурантів вилучили автомат Калашникова та реактивний піхотний вогнемет «Джміль» російського виробництва. Також виявлено понад 20 бойових гранат та велику кількість набоїв до стрілецького озброєння. За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Одеській та Житомирській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за минулий рік у громадян вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї. Кожен випадок застосування зброї змушує змінювати протоколи реагування. Мова йде як про ДСНС, так і Національну поліцію.

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