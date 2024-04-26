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Посадовцю “Росатому” повідомлено про підозру у викраденні та знищенні майна Чорнобильської АЕС на понад 1 млрд грн

Слідство встановило, що підозрюваний з 24 лютого по 31 березня 2022 року перебував на території Чорнобильської АЕС, під час захоплення станції російськими військовими.

Посадовцю “Росатому” повідомлено про підозру у викраденні та знищенні майна Чорнобильської АЕС на понад 1 млрд грн
Фото: Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступникові генерального директора по безпеці АТ «Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології» Державної компанії «Росатом».

Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з 24 лютого по 31 березня 2022 року перебував на території Чорнобильської АЕС, під час захоплення станції представниками ЗС РФ і підрозділами Росгвардії.

Діючи за попередньою змовою зі співробітниками ДК «Росатом», підозрюваний вчинив мародерство. Він наказав демонтувати цінне обладнання та інше майно, завантажити його до військової техніки та вивезти на територію Білорусі. Інше майно, яке не могло бути вивезено, наказав знищити. Завдані збитки оцінюються у 1,038 млрд гривень.

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