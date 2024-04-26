У "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками

Слідчі дії пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю запчастин.

У КП "Київтеплоенерго" правоохоронці здійснюють обшуки, пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та Служби безпеки. Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що нібито була виконана з порушеннями", – йдеться в повідомленні.

У КМДА також заявили, що працівники підприємства виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу.

В адміністрації запевнили, що підприємство готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, однак закликає їх не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

"Київтеплоенерго" забезпечує столицю тепловою та електричною енергією. На сьогодні колектив підприємства налічує понад 9 тисяч працівників, які щоденно забезпечують роботу потужного теплоенергетичного комплексу. Це дві потужні ТЕЦ, майже 200 котелень, понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж і сміттєспалювальний завод "Енергія".

27 жовтня 2023 року співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в приміщеннях столичних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які знаходяться в підпорядкуванні "Київтеплоенерго". Тоді правоохоронці заявили, що заходи здійснюються в рамках справи за фактом розкрадання коштів під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

КП "Київтеплоенерго" з грудня 2018 року керує В’ячеслав Бінд. Це підприємство підпорядковане Департаменту ЖКІ КМДА, який з 17 липня 2017 року очолює Дмитро Науменко. Сферу ЖКГ у Києві з 2014 року контролює заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.