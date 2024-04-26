Розстріл поліцейських на Вінниччині: викрито двох військових, які допомагали пізозрюваним тікати

Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

20 квітня, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

"Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", – зазначили в ДБР.

24 квітня ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних. За приховування тяжкого злочину йому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 КК . Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч.5 ст.407 КК.

У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. У них вилучили мобільні телефони. Досудове розслідування триває.