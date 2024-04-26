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​Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів

Росія вже втратила на війні в Україні близько 463 930 військових.

​Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 464 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 463 930 (+950)
  • танків – 7262 (+7)
  • бойових броньованих машин – 13957 (+15)
  • артилерійських систем – 11 867 (+31) 
  • РСЗВ – 1049 (+0) 
  • засоби ППО – 772 (+0) 
  • літаків – 348 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0) 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)
  • крилаті ракети – 2119 (+1)
  • кораблі/катери – 26 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35) 
  • спеціальна техніка – 1962 (+16).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, вомьми районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління та одному району зосередження особового складу противника.

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