Росія вже втратила на війні в Україні близько 463 930 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 950 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 464 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 463 930 (+950)

танків – 7262 (+7)

бойових броньованих машин – 13957 (+15)

артилерійських систем – 11 867 (+31)

РСЗВ – 1049 (+0)

засоби ППО – 772 (+0)

літаків – 348 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12)

крилаті ракети – 2119 (+1)

кораблі/катери – 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35)

спеціальна техніка – 1962 (+16).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, вомьми районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління та одному району зосередження особового складу противника.