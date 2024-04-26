МАГАТЕ не фіксує нових провокацій на Запорізькій АЕС

Міжнародна агенція з атомної енергетики оприлюднила черговий звіт щодо ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Упродовж тижня експерти МАГАТЕ не зафіксували нових провокацій з боку окупанта із використанням безпілотників. Проте, за словами генерального директора організації Рафаеля Гроссі, "з досвіду відомо, що ситуація може раптово погіршитися кожної хвилини, тож залишається непередбачуваною".

Наглядачам від МАГАТЕ дозволили відвідати тренувальний центр за межами периметру станції, який нібито зазнав ударів БПЛА 7,9 та 18 квітня. Проте оглянути дах будівлі їм не дали, тож сказати напевне, чи були руйнування, неможливо. Експерти відзначили, що у центрі точно відбувся ремонт після пошкоджень, яких він зазнав у 2022 році.

Делегація постійно чує вибухи, пов'язані з роботою артилерії на різній відстані від ЗАЕС.