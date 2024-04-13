Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину", – МАГАТЕ

Усі шість реакторних блоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) зараз перебувають у стані “холодного зупину” вперше з кінця 2022 року після того, як четвертий блок вийшов у цей стан сьогодні вранці, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

“Я вітаю цей крок, який протягом деякого часу рекомендувало Агентство, оскільки він підвищує загальну безпеку об’єкта. Агентство продовжуватиме уважно стежити за станом роботи Запорізької АЕС і забезпечуватиме технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін і викликів”, – повідомив генеральний директор Гроссі.

Він зазначив, що розхолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Гросі зауважив, що, без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що російські окупанти мають намір цьогоріч спробувати перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, щоб повернути до експлуатації бодай один енергоблок, що створить загрозу ядерній безпеці, але не мають для цього кваліфікованого персоналу.