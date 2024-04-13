У травні в Україні планують запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

Українські резервісти під час військових навчань з тероборони на полігоні під Києвом, 18 грудня 2021 року

У травні в Україні повинен розпочати роботу "Залізний полігон", на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності. Це – спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Про це розповів заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко, передає Interfax-Україна.

"Ми хочемо створити полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик (виробу - ред.), а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів", – сказав Лебеденко.

Він додав, що комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

"У нас стоїть план, щоб через місяць він (полігон - ред.) почав працювати", – сказав Лебеденко, наголосивши, що діюча система передбачає більш складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.