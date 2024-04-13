Кораблі прибули із Шотландії у Британський Портсмут, де їх екіпаж навчатимуть і готуватимуть до участі в навчаннях Sea Breeze 24.

Великобританія передала Україні два мінні тральщики "Shoreham" і "Grimsby", які тепер переназвали на "Черкаси" і Чернігів". Тральщики вже прибули в британський Портсмут, де їхні екіпажі проходять навчання для підготовки до виконання завдань у Чорному морі.

"Виявлення та знешкодження морських мін буде критично важливим для забезпечення безпеки Чорного моря в довгостроковій перспективі", – інформує Генштаб.

Відпливши з місця свого попереднього базування в Шотландії, два кораблі разом із екіпажем розпочнуть підготовку до перших оперативних навчань після повного завершення їх передачі ВМС України.

У Міноборони Британії додали, що прибуття цих кораблів до "знаменує собою значний крок у роботі Великої Британії щодо підтримки трансформації та модернізації ВМС ЗС України"

Також британський міністр оборони Грант Шаппс додав, що його країна лідирує в допомозі Україні модернізації ВМС.

"Передача цих кораблів і чудова підготовка Королівського флоту справді довгостроково вплинуть на здатність України захищати свої води. Ми продовжуємо підтримувати Україну, коли вона завдає серйозних ударів по Чорноморському флоту Путіна. Роблячи це, вони забезпечують життєво важливі коридори для експорту зерна та інших матеріалів, підтримуючи свою економіку перед обличчям варварського бомбардування з боку росії", – сказав Шаппс.

Фото: Генштаб Передалі Україні Британією "Чернігів" і "Черкаси"

Обидва кораблі тепер будуть перебазовані в Портсмуті, де їх готуватимуть до участі в навчаннях Sea Breeze 24, спільних навчаннях протидії між Королівськими ВМС, ВМС США та ВМС України. Ці навчання покращать здатність українського флоту діяти разом із країнами НАТО, підвищать маневреність ВМС НАТО та "продемонструють спільну прихильність Великої Британії та союзників до безпеки та стабільності".

Передача кораблів, які раніше називалися Shoreham і Grimsby, почалася минулого року – обидва брали участь у навчаннях Joint Warrior 23 і Exercise Sea Breeze 23 у водах Великої Британії. Їхня передача на початку цього року стала можливою завдяки гарантії кредитної лінії покупця, наданій експортно-кредитним агентством Великобританії.

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом ВМС Сполучених Штатів Америки. В майбутньому набутий досвід стане в нагоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО.

Наразі кораблі не можуть зайти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

"Однак вони створюватимуть критично важливий потенціал для України в її майбутньому захисті її узбережжя, оскільки Велика Британія прагне підтримувати довгострокові можливості українських ВМС, водночас вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення та знешкодження морських мін", – наголосили в Генштабі.

Також додали, що передача кораблів ВМС України збігається із запуском Коаліції з морської спроможності, яку Велика Британія очолює спільно з Норвегією, щоб надати допомогу ВМС України, включно з навчанням, обладнанням та інфраструктурою для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Фото: Генштаб Корабель "Черкаси" ВМС України

За останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior 23-II" та "Exercise Sea Breeze 2023".

Фото: Генштаб Кораблі "Чернігів" і "Черкаси"

Зазначається, що Україна потопила або вивела з ладу близько третини російського Чорноморського флоту з початку конфлікту за допомогою серії високоточних ракетних ударів і інноваційного використання морських безпілотних апаратів. "Завдяки підтримці Великої Британії активність України в Чорному морі означала, що, незважаючи на триваючі російські удари по Одеській області, Україна майже напевно експортувала через свої морські порти більше зерна в перші місяці 2024 року, ніж будь-коли з початку війни", – наголосили у Генштабі.

І нагадали, що, будучи одним із найбільших військових донорів України, "Велика Британія продемонструвала свою відданість значною військовою допомогою, виділивши понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів на підтримку Збройних Сил України на сьогоднішній день".