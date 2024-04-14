Росіяни вдарили КАБами по Харківщині, поранено жінку

Сьогодні, 14 квітня, російські війська вдарили двома КАБами в районі Слатиного на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
"Окупанти вдарили двома КАБами в районі Слатиного. Є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури", - написав він у Telegram.
Згодом Задоренко уточнив, що внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала місцева мешканка 1972 року народження. Її госпіталізовано до лікарні.
Пошкоджено щонайменше три приватні та два багатоквартирні будинки.
- 13 квітня увечері російська армія завдала ударів по селу Веселе Липецької громади Харківської області, двоє людей загинули.