Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Німеччина спростила гендерні правила
Німеччина спростила гендерні правила
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія не зможе швидко захопити Часів Яр, поки ЗСУ мають необхідну техніку

Утримання позицій у Часовому Яру залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.

Російська армія не зможе швидко захопити Часів Яр, поки ЗСУ мають необхідну техніку
Фото: Генгштаб

Поки українські війська матимуть техніку, росіянам, ймовірно, буде важко швидко захопити Часів Яр і використати його оперативне значення.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Армія РФ залучила свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Однак швидко досягнути бажаного їм, швидше за все, буде важко поки українські війська матимуть техніку, необхідну для утримання своїх позицій. 

В інституті вивчення війни вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, що може вимагати додаткових і боєздатних частин.

ISW зазначає, що українські сили створили значні кільцеві укріплення в районі Часового Яру, і російським силам, ймовірно, буде важко швидко прорватися. Зважаючи на їхній поточний темп наступу в цьому районі, поки українські сили мають боєприпаси, необхідні для опору.

За відсутності значного нового розгортання російських сил, російським військам, ймовірно, доведеться прориватися безпосередньо через місто або спробувати здійснити вузький поворот на тактичному рівні, що змусило б російські війська боротися з укріпленнями Часового Яру, піднятими українськими позиціями та перешкода Сіверсько-Донецькому Донбаському каналу.

Російським військам, ймовірно, доведеться прориватися безпосередньо через місто або спробувати здійснити вузький маневр на тактичному рівні, що змусило б їх боротися з укріпленнями Часового Яру, піднесеними українськими позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський-Донець-Донбас.

Українські сили продемонстрували свою здатність відбивати інтенсивні російські атаки за підтримки бронетехніки, погіршувати російське забезпечення і здатність Росії використовуватиоперативне значення Часового Яру, ймовірно, багато в чому залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies