Російська армія не зможе швидко захопити Часів Яр, поки ЗСУ мають необхідну техніку

Утримання позицій у Часовому Яру залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.

Поки українські війська матимуть техніку, росіянам, ймовірно, буде важко швидко захопити Часів Яр і використати його оперативне значення.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Армія РФ залучила свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Однак швидко досягнути бажаного їм, швидше за все, буде важко поки українські війська матимуть техніку, необхідну для утримання своїх позицій.

В інституті вивчення війни вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, що може вимагати додаткових і боєздатних частин.

ISW зазначає, що українські сили створили значні кільцеві укріплення в районі Часового Яру, і російським силам, ймовірно, буде важко швидко прорватися. Зважаючи на їхній поточний темп наступу в цьому районі, поки українські сили мають боєприпаси, необхідні для опору.

За відсутності значного нового розгортання російських сил, російським військам, ймовірно, доведеться прориватися безпосередньо через місто або спробувати здійснити вузький поворот на тактичному рівні, що змусило б російські війська боротися з укріпленнями Часового Яру, піднятими українськими позиціями та перешкода Сіверсько-Донецькому Донбаському каналу.

Російським військам, ймовірно, доведеться прориватися безпосередньо через місто або спробувати здійснити вузький маневр на тактичному рівні, що змусило б їх боротися з укріпленнями Часового Яру, піднесеними українськими позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський-Донець-Донбас.

Українські сили продемонстрували свою здатність відбивати інтенсивні російські атаки за підтримки бронетехніки, погіршувати російське забезпечення і здатність Росії використовуватиоперативне значення Часового Яру, ймовірно, багато в чому залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.