Головне за ніч та ранок неділі, 14 квітня: атака "шахедів" на Харківщину, бої на Бахмутському напрямку, 10-а річниця АТО

Нічна повітряна атака, 76 бойових зіткнень, майже 60 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака Ірану на Ізраїль.

У 10-ту річницю початку Антитерористичної операції на сході України Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував військовим, які навесні 2014 року стали на захист України.

Про це ідеться на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Фейсбуці. Сирський підкреслив, що рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони розпочалася Антитерористична операція.

Це була реакція України на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ з міжнародним злочинцем за наказом очільника Кремля.

Докладніше - в новині.

У ніч на 14 квітня українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 російських "Шахедів", які атакували Харківську область.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини, – ідеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ".

Усі ворожі дрони були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 890 російських окупантів, 20 бронемашин, 34 артсистеми.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни атакували місто Селидове Донецької області ракетами С-300 та плануючою авіабомбою УМПБ д-30. Зруйнована багатоповерхівка та освітні заклади.

"Приблизно о 01.40 ночі окупанти запустили чотири ракети С-300 по м. Селидово. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби", – ідеться у повідомленні Селидівської міської військової адміністрації.

Уранці в неділю російські війська запустили по м.Селидове авіабомбу "УМПБ д-30". Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних житлових будинків та господарча споруда.

У Повітряних силах підтвердили, що Сили оборони України успішно уразили пункт управління угрупування військ "Центр" противника в окупованому Луганську, повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу", – ідеться у повідомленні Олещука.

Командувач додав, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли "Україна отримає БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів".

Уночі Іран запустив понад 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю. Відомо, що частину БпЛА вдалося перехопити, пише The Times of Israel та CNN.

Раніше представник ізраїльського оборонного відомства заявив, що понад 100 безпілотників, випущених Іраном у бік Ізраїлю були збиті за межами повітряного простору держави.

Пізніше представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

"Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу, а також сильну бойову коаліцію - які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені – це дуже важливе стратегічне досягнення".

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