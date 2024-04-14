Українська авіація атакувала ворожий пункт правління в Луганську, – командувач повітряних сил

У повітряних силах підтвердили ураження управління "Центр" в окупованому Луганську.

У Повітряних силах підтвердили, що Сили оборони України успішно уразили пункт управління угрупування військ "Центр" противника в окупованому Луганську.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу", – ідеться у повідомленні Олещука.

Командувач додав, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли "Україна отримає БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів".