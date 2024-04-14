Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Німеччина спростила гендерні правила
Німеччина спростила гендерні правила
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще майже 900 окупантів знищили Сили оборони за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 453 650 військових.

Ще майже 900 окупантів знищили Сили оборони за добу
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За добу Сили оборони знищили ще 890 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 453 650 військових. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7174 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11552 (+34) од,
  • РСЗВ – 1046 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 758 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2089 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies