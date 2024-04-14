Ще майже 900 окупантів знищили Сили оборони за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 453 650 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 890 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 453 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,

танків ‒ 7174 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,

артилерійських систем – 11552 (+34) од,

РСЗВ – 1046 (+1) од,

засоби ППО ‒ 758 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),

крилаті ракети ‒ 2089 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Дані уточнюються.