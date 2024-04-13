Зараз вони у лікарні.

Двоє людей поранені внаслідок ворожих ударів по Гуляйполю, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти обстріляли прифронтове місто з артилерії – постраждали чоловік та жінка, які знаходилися у себе вдома. Зараз вони у лікарні.

Понівечений приватний будинок та господарчі споруди.

Нещодавно Сили оборони заявили, що ворог застосовує нову тактику на Запорізькому напрямку. Зокрема, окупанти розосереджують сили між селами Роботине та Вербове. Крім того, спостерігається активність ворожих ДРГ.