Багатодітний за $3000: чоловік намагався виїхати за кордон, пред’явивши підроблені свідоцтва

На свою власну дитину чоловік теж надав недійсне свідоцтво про народження.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" виявили 22-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, вдаючи із себе багатодітного батька.

Про це повідомили у ДПСУ.

"До контрольного посту "Маяки" чоловік прибув разом зі своєю дружиною та 2-річною донькою. Однак, на перевірку документів надав три свідоцтва про народження дітей. На запитання, де ж інші два сини, чоловік повідомив, що одна дитина від першого шлюбу, а інший хлопчик, якому один рік залишився з бабусею", – додали прикордонники.

Згодом виявилося,що документи, які б мали гарантувати чоловіку виїзд за кордон в умовах воєнного стану на території Україні, він придбав за 3 000$ через інтернет.

"Цікавим фактом є і те, що навіть на свою власну дитину мешканець Київщини надав недійсне свідоцтво", – зазначили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ Підроблене свідоцтво про народження

Фото: ДПСУ Підроблене свідоцтво про народження

Такі дії загрожують правопорушнику кримінальною відповідальністю.

Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток та штампів".