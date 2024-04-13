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Багатодітний за $3000: чоловік намагався виїхати за кордон, пред’явивши підроблені свідоцтва

На свою власну дитину чоловік теж надав недійсне свідоцтво про народження. 

Багатодітний за $3000: чоловік намагався виїхати за кордон, пред’явивши підроблені свідоцтва
Підроблене свідоцтво про народження
Фото: ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені" виявили 22-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, вдаючи із себе багатодітного батька.

Про це повідомили у ДПСУ.

"До контрольного посту "Маяки" чоловік прибув разом зі своєю дружиною та 2-річною донькою. Однак, на перевірку документів надав три свідоцтва про народження дітей. На запитання, де ж інші два сини, чоловік повідомив, що одна дитина від першого шлюбу, а інший хлопчик, якому один рік залишився з бабусею", – додали прикордонники. 

Згодом виявилося,що документи, які б мали гарантувати чоловіку виїзд за кордон в умовах воєнного стану на території Україні, він придбав за 3 000$ через інтернет.

"Цікавим фактом є і те, що навіть на свою власну дитину мешканець Київщини надав недійсне свідоцтво", – зазначили у ДПСУ. 

Підроблене свідоцтво про народження
Фото: ДПСУ
Підроблене свідоцтво про народження
Підроблене свідоцтво про народження
Фото: ДПСУ
Підроблене свідоцтво про народження

Такі дії загрожують правопорушнику кримінальною відповідальністю.

Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток та штампів".

  • Нещодавно в Одесі затримали "бізнесвумен", яка підробляла для чоловіків призовного віку фіктивні довідки. "Документи" засвідчували інвалідність, і за їхньою допомогою чоловіки могли би виїхати за межі України.
  • Також у Львівській області затримали ділка, що виготовляв фальшиві посвідчення військовозобов’язаних і перепустки. Вартість підробленої перепустки становила 200 доларів, а підробленого посвідчення військовозобов’язаного – 40 тисяч гривень.
  • У січні на Харківщині поліція викрила злочинну групу, яка спеціалізувалася на підробці документів, зокрема, і тих, що видають підрозділи системи МВС України. 
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