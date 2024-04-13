ОВА: ворог атакував Нікопольщину вісім разів за добу

Російська армія вісім разів за день обстріляла НІкопольську громаду у Дніпропетровській області. Пошкоджені медзаклад, будинки і лінія електропередач.

Про це інформує начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Суботній день для Нікопольщини минув під артобстрілами та ударами дронів. Загалом – 8 атак на район. Вибухи лунали у самому Нікополі й Марганецькій громаді", – йдеться у повідомленні.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Нікопольщину

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Нікопольщину

За даними, пошкоджені медзаклад, 2 магазини, 3 приватних будинки й пару господарських споруд. Зачепило лінії електропередач.Ніхто з мешканців не постраждав.

"Гучно було й на Синельниківщині. Через ворожу атаку в районі потрощені будинки. Наслідки ще уточнюються", – додав Лисак.

Російська армія регулярно обстрілює Нікопольщину із різних видів зброї. Так, росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Окупанти 7 разів били по місту ударними дронами різних модифікацій.