Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: ворог атакував Нікопольщину вісім разів за добу

Російська армія била із артилерії і запускала безпілотники.

ОВА: ворог атакував Нікопольщину вісім разів за добу
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія вісім разів за день обстріляла НІкопольську громаду у Дніпропетровській області. Пошкоджені медзаклад, будинки і лінія електропередач.

Про це інформує начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Суботній день для Нікопольщини минув під артобстрілами та ударами дронів. Загалом – 8 атак на район.  Вибухи лунали у самому Нікополі й Марганецькій громаді", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

За даними, пошкоджені медзаклад, 2 магазини, 3 приватних будинки й пару господарських споруд. Зачепило лінії електропередач.Ніхто з мешканців не постраждав.

"Гучно було й на Синельниківщині. Через ворожу атаку в районі потрощені будинки. Наслідки ще  уточнюються", – додав Лисак. 

Російська армія регулярно обстрілює Нікопольщину із різних видів зброї. Так, росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Окупанти 7 разів били по місту ударними дронами різних модифікацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies