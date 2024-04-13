Кабмін передав арештоване рухоме майно "Межигір’я" в управління парку

Йдеться про майно, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку.

Кабінет міністрів України передав арештоване рухоме майно, що розташоване на території парку "Межигір’я", зокрема таке, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку, в управління самого парку.

Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

"Погоджено пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо передачі в управління державній установі «Парк-памʼятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигірʼя», активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні", – написав він.

Також пояснив, що йдеться про рухоме майно, яке розташоване на території парку-памʼятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигірʼя", зокрема, таке, що є складовою парку та використовується у тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні.