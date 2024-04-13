Кабмін передав арештоване рухоме майно "Межигір’я" в управління парку

Кабінет міністрів України передав арештоване рухоме майно, що розташоване на території парку "Межигір’я", зокрема таке, що є складовою парку та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні парку, в управління самого парку.
Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.
"Погоджено пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо передачі в управління державній установі «Парк-памʼятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигірʼя», активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні", – написав він.
Також пояснив, що йдеться про рухоме майно, яке розташоване на території парку-памʼятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигірʼя", зокрема, таке, що є складовою парку та використовується у тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні.
- У серпні минулого року Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
- У 2021 році НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою Януковича та його сина Олександра щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я". За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.
- Саму резиденцію, які багато іншого майна, у Януковича конфісували у 2022 році.