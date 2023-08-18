Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки "Межигір'я"

Рада ухвалила цей законопроєкт у цілому 14 липня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Як зазначається в картці законопроєкту №9354 на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом президента 18 серпня.

Рада ухвалила цей законопроєкт у цілому 14 липня.

Він передбачає створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, які надано йому в постійне користування.

Згідно із законопроєктом, буде організовано спеціальну адміністрацію парку у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нагадаємо, "Межигір'я" - колишня резиденція Януковича в с. Нових Петрівцях (Вишгородський р-н Київської обл.).

Суд заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Він переховується в Росії.

У 2021 році НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою Януковича та його сина Олександра щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я". За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно арештував експрезидента Януковича у цій справі.