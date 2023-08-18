Унаслідок обстрілів окупантами Херсонщини постраждала 17-річна дівчина

Вдарили по Бериславському районі.

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Ворог завдав удару по житлових кварталах Вірівки Бериславського району Херсонщини.

Про це повідомив начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

Унаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців.

“На жаль, 17-річна дівчина отримала поранення. Постраждалу шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі ворог обстріляв два села на Херсонщині: загорівся дах церкви, поранена жінка. Пошкоджені приватні будинки та газопровід.