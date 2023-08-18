Унаслідок обстрілів окупантами Херсонщини постраждала 17-річна дівчина

Ворог завдав удару по житлових кварталах Вірівки Бериславського району Херсонщини.
Про це повідомив начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов.
Унаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців.
“На жаль, 17-річна дівчина отримала поранення. Постраждалу шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги”, − йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі ворог обстріляв два села на Херсонщині: загорівся дах церкви, поранена жінка. Пошкоджені приватні будинки та газопровід.