Росіяни обстріляли за добу дев'ять областей України, загинули двоє цивільних, – ОВА

Упродовж четверга 17 серпня російські загарбники обстрілювали дев'ять областей України. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні ОВА.

Із різних видів озброєння (гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, тактична авіація) ворог атакував 127 населених пунктів та 89 об’єктів інфраструктури.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив вісім обстрілів, пролунали 52 вибухи. Війська РФ з мінометів та артилерії били по прикордонню Корюківського та Новгород-Сіверського районів.

У Сумській області вночі та зранку ворог двічі обстріляв Середино-Будську громаду. Вчора протягом дня росіяни 23 рази обстріляли прикордоння. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Новослобідська, громади. У Краснопільській громаді внаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, два магазини, автомобіль, газопровід. У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домогосподарство та лінію електропередач.

У Дніпропетровській області вчора російська армія двічі обстріляла Нікополь, а також била по Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 12 приватних будинків, 8 господарчих споруд, автомобіль та лінія електропередач.

У Запорізькій області за добу військовослужбовці РФ завдали 79 ударів по 20 населених пунктах. 64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових населених пунктів. Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову і Малій Токмачці, п'ять обстрілів із РСЗВ Новодарівки і чотири атаки БпЛА на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог вів мінометні й артилерійські обстріли Охримівки, Малої Вовчої, Бударок Чугуївського району, Строївки Куп'янського району. На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районі Синьківки, завдали авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне. Внаслідок обстрілів Куп'янська зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 61-річна жінка. Жінка віком 60 років була поранена.

У Луганській області вчора росіяни вели безуспішний наступ на Білогорівку. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Надія, Невське, Діброва та Білогорівка. По останній ворог також завдав удар з авіації. За добу загарбники здійснили 148 обстрілів Луганщини, випустили 546 снарядів.

У Донецькій області за добу одна людина загинула, двоє були поранені. Росіяни обстріляли Красногорівку, Авдіївку, Костянтинівку, Північне, Велику Новосілку, Гостре, Новопокровське, Катеринівка, Богданівка, Нетайлове, Скучне, Дружбу, Неліпівку, Соловйове, Новобахмутівку. Пошкоджено 22 приватні житлові будинки, амбулаторію, дві вантажівки, причіп, ЛЕП, навантажувач, гараж.

У Миколаївській області вчора сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР". Російські війська завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади та по території населеного пункту Куцурубської громади.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 48 обстрілів, випустив 207 снарядів. Російські військові поцілили у райони 19 населених пунктів. Загиблих і постраждалих немає.