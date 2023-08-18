Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.

На фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire від Армії дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кг корисного навантаження. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів”, - розповів Федоров.

Він зазначив, що кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.

Зазначимо, що серійне виробництво дронів Vampire налагодила українська компанія SkyFall весною цього року.

Нагадаємо, українці за три доби задонатили 235 млн гривень на дрони-камікадзе. На ці кошти придбають 10 000 безпілотників.