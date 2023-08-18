Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 18 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення.

Учора ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Сили оборони знищили минулої доби ще 460 окупантів, 3 танки та 2 гелікоптери ворога. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 256 510 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Збройні сили України продовжують наступати південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив у Military Media Center речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Учора в Києві був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу", – заявив Гетманцев.

Подробиці – в новині.

Цієї ночі Москву знову атакував безпілотник. За інформацією Telegram-каналів, стався вибух в районі бізнес-центру "Москва-сіті", пошкоджена будівля Експоцентру. Міноборони РФ підтвердило атаку БПЛА, проте заявило, що його вдалося збити.

Російські Telegram-канали стверджують, що вибух пролунав біля веж бізнес-центру "Москва-Сіті", а за кілька хвилин до нього очевидці бачили безпілотник, що пролітав повз. Він впав на дах "Експоцентру" в районі "Москви-Сіті" та пробив його. Також зазначається, що у 8 павільйоні Експоцентру сталося обвалення на площі 30 кв. м.

Водночас мер столиці РФ Сергій Собянін стверджує, що дрон нібито був збитий силами ППО, а в районі експоцентру впали його уламки.

Більше інформації – в новині.

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