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Спецслужби РФ готують проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, - ГУР

Громадян просять продовжувати надавати українській розвідці інформацію про псевдовибори та колаборантів.

Спецслужби РФ готують проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, - ГУР
Ілюстративне фото: під час ‘референдуму’ у Луганську, 24 вересня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє українська військова розвідка. 

“Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Ціль — спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією. Усі причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами”, - йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки Міноборони України закликає громадян на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів, а такоє про: 

  • колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
  • так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

Надана інформація сприятиме наближенню поразки окупантів та допоможе виявленню:

  • пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів;
  • місць розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення засобів РЕР та РЕБ (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Надсилати інформацію можна через бот: https://t.me/povertaemosvoe_bot

Нагадаємо, СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині. У списку є керівники “виборчої комісії лнр” і представники теросередків кремлівської партії “Єдина Росія”.

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