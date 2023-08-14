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СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)

У списку є керівники “виборчої комісії лнр” і представники теросередків кремлівської партії “Єдина Росія”.

Фото: СБУ

Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на окупованій частині Луганщини.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Серед ворожих поплічників – керівники “виборчої комісії лнр”, а також представники територіальних осередків кремлівської партії “Єдина Росія” та інших думських політичних сил.

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За даними джерел серед правоохоронців, це:

  • Олена Кравченко (1983 р.н.), голова «виборчої комісії лнр»;
  • Максим Приходько, (1978 р.н.), член «виборчої комісії лнр»;
  • Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член «виборчої комісії лнр»;
  • Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар «виборчої комісії лнр»;
  • Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови «виборчої комісії лнр»;
  • Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член «виборчої комісії лнр»;
  • Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член «виборчої комісії лнр»;
  • Оксана Никитюк Оксана, (1986 р.н.), член «виборчої комісії лнр»;
  • Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член ««виборчої комісії лнр»;
  • Олена Сакура, (1968 р.н.), член «виборчої комісії лнр»;
  • Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), «другий секретар луганського республіканського комітету кпрф»;
  • Віталій Невеселий (1983 р.н.), «керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії «новые люди»;
  • Максим Уваров (1980 р.н.), «керівник луганського регіонального відділення лдпр»;
  • Геннадій Тараканов, «голова ради регіонального відділення партії «справедливая россия - за правду»;
  • Денис Мирошниченко , «секретар луганського відділення партії «единая россия».

За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року. Під час незаконного голосування мають “обрати” “депутатів” псевдопарламенту “лнр”, а також “советов” так званих “муніципальних утворень”. 

Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового “волевиявлення”. Зокрема, вони сформували так звані “територіальні виборчі комісії”, які мають фальсифікувати “явку виборців” та підсумки “голосування”.

Також ворожі поплічники займаються облаштуванням “виборчих дільниць”, підбирають та інструктують “персонал”, проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

Колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у населеному пункті Стульневе Запорізької області російські окупанти розпочали підготовку щодо агітації перед так званими “виборами” на захоплених територіях.

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