Вчора у Мелітополі пролунали потужні вибухи, попередньо влучили по базі окупантів

Вчора у Мелітополі пролунали потужні вибухи, які чули та мешканці міста, і Кирилівки на відстані 70 км.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибуху пролунали близько 16:00.

За попередньою інформацією, в повітря злетіли позиції окупантів поблизу Радивонівки, де вони ще рік тому облаштували військову базу в лісництві на березі Молочного лиману.

“Чекаємо на підтвердження і сподіваємось на продовження гарячої бавовни цього тижня”, − додав мер.

Нагадаємо, Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 254 380 військових.