За минулу добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 254 380 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 254380 (+530) осіб ліквідовано
- танків - 4306 (+8)
- бойових броньованих машин - 8354 (+19)
- артилерійських систем - 5099 (+27)
- РСЗВ - 714 (+1)
- засоби ППО - 479 (+2)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 313 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9)
- крилаті ракети - 1379 (+0)
- кораблі / катери - 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19)
- спеціальна техніка - 766 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вночі Повітряні сили збили 15 "шахедів", вісім "Калібрів" та ворожий вертоліт (тип уточнюється).