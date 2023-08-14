За минулу добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила близько 254 380 військових.

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 254 380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 254380 (+530) осіб ліквідовано

танків - 4306 (+8)

бойових броньованих машин - 8354 (+19)

артилерійських систем - 5099 (+27)

РСЗВ - 714 (+1)

засоби ППО - 479 (+2)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 313 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9)

крилаті ракети - 1379 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19)

спеціальна техніка - 766 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили збили 15 "шахедів", вісім "Калібрів" та ворожий вертоліт (тип уточнюється).