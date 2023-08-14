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За минулу добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила близько 254 380 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 254 380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 254380 (+530) осіб ліквідовано
  • танків - 4306 (+8)
  • бойових броньованих машин - 8354 (+19)
  • артилерійських систем - 5099 (+27)
  • РСЗВ - 714 (+1)
  • засоби ППО - 479 (+2)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 313 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9)
  • крилаті ракети - 1379 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19)
  • спеціальна техніка - 766 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили збили 15 "шахедів", вісім "Калібрів" та ворожий вертоліт (тип уточнюється).

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