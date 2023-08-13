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На Хмельниччині сталася смертельна ДТП

Також є постраждалі.

На Хмельниччині сталася смертельна ДТП

У Хмельницькій області сталася смертельна аварія, у якій загинув водій легкового автомобіля.

Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о 05:37 рятувальники отримали інформацію, що у місті Полоне Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів − «Mazda Porter» та «Daewoo Lanos».

“Прибувши на місце виклику рятувальники деблокували з понівеченого легковика загиблого водія 1946 р.н. та здійснили превентивні заходи, аби не допустити виникнення пожежі”, − йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ДТП травми різного ступеня важкості отримали двоє пасажирів автівок.

Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3 легкових автомобілів. Є три жертви.

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