У Хмельницькій області сталася смертельна аварія, у якій загинув водій легкового автомобіля.
Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні о 05:37 рятувальники отримали інформацію, що у місті Полоне Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів − «Mazda Porter» та «Daewoo Lanos».
“Прибувши на місце виклику рятувальники деблокували з понівеченого легковика загиблого водія 1946 р.н. та здійснили превентивні заходи, аби не допустити виникнення пожежі”, − йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП травми різного ступеня важкості отримали двоє пасажирів автівок.
Обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3 легкових автомобілів. Є три жертви.