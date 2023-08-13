У Чорному морі зафіксовано російський фрегат з вісьмома “калібрами”

Кількість ракетоносіїв може збільшитися.

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У Чорному морі зафіксовано російський фрегат “Адмірал Макаров”, який готовий до пуску восьми “калібрів”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“У Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій − фрегат "адмірал макаров”. Готовність до пуску 8 “Калібрів” очевидна”, − йдеться у повідомленні.

В ОК закликали бути готовими до виходу інших ракетоносіїв, зокрема підводних.

“Відстежуємо ситуацію”, − додали військові.

Нагадаємо, Японія та США розпочнуть спільну розробку системи перехоплення гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, Росія та Північна Корея.