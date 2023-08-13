Сьогодні росіяни знову атакували Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У місті пошкоджені корпуси готелю. Понівечені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

“Місцевих мешканців не зачепило”, − зазначив очільник облдержадміністрації.

У решті громад області лунали повітряні тривоги, але минулося без обстрілів.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у Херсоні троє цивільних поранені через обстріл росіян. Ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.