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Росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії

Пошкоджено приватні будинки.

Росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні росіяни знову атакували Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У місті пошкоджені корпуси готелю. Понівечені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. 

“Місцевих мешканців не зачепило”, − зазначив очільник облдержадміністрації. 

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У решті громад області лунали повітряні тривоги, але минулося без обстрілів.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у Херсоні троє цивільних поранені через обстріл росіян. Ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.

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